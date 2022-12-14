Как время приема лекарств связано с "биологическими часами"

У каждого живого существа на Земле есть так называемые биологические часы. Именно благодаря им мы в темноте спим и отдыхаем, а в дневное время бодрствуем. В соответствии с этим 24-часовым циркадным ритмом работают и все функции человеческого организма. Поэтому определённые лекарства будут правильно действовать только в конкретное время суток.

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Если вы будете много есть на ночь, то у вас увеличится вес. Это связано с работой вашего организма в соответствии с 24-часовым циркадным ритмом. В дневные часы пища используется телом для осуществления какой-либо деятельности, а ночью - для накопления энергии. Поэтому в вечернее и ночное время легко накапливается жир.

На то, как будут действовать на организм лекарства, тоже влияет циркадный ритм, или «биологические часы». Определённые белки в организме, на которые влияет лекарство, могут по-разному на него реагировать в течение суток. Поэтому и принимать таблетки эффективнее всего будет в определённое время дня.