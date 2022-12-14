Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
-2° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
2 часа назад

Ученые России ищут способ отправлять людей в спячку

FBM.ruиещё 2

Ведущие научные институты России изучают возможность гибернации человека. По словам специалистов, долгий сон упростит межпланетные путешествия, а также пригодится для решения некоторых проблем на Земле, сообщает РИА Новости.

Ученые России ищут способ отправлять людей в спячку
Фото: FBM.ruFBM.ru

По данным материала, ученые заинтересовались опытом тибетских монахов. Известно, что именно эти монахи практиковали индукции измененных состояний сознаний, которые достигались при помощи многочасовых медитаций.

Ученые считают, что при помощи такого состояния человек сможет изменять скорость своего метаболизма, а также вводить себя в определенные ресурсные состояния.

Российские биологии прекрасно понимают, что психотехнологии не способны решить проблему гибернации в длительном космическом полете.

Обозреватель издания отметил, что до ближайшей звезды Проксима Центавра нужно лететь 80 000 лет. А чтобы колонизовать другие галактики, нужно отыскать кротовые норы либо же изобрести варп-двигатель.

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители