Ученые России ищут способ отправлять людей в спячку

Ведущие научные институты России изучают возможность гибернации человека. По словам специалистов, долгий сон упростит межпланетные путешествия, а также пригодится для решения некоторых проблем на Земле, сообщает РИА Новости.

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По данным материала, ученые заинтересовались опытом тибетских монахов. Известно, что именно эти монахи практиковали индукции измененных состояний сознаний, которые достигались при помощи многочасовых медитаций.

Ученые считают, что при помощи такого состояния человек сможет изменять скорость своего метаболизма, а также вводить себя в определенные ресурсные состояния.

Российские биологии прекрасно понимают, что психотехнологии не способны решить проблему гибернации в длительном космическом полете.