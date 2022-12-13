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1 час назад

Почему зеленый свет –обезболивающее

Мира Маркина

Мы понимаем, как работают обезболивающие таблетки, но вряд ли многие из нас могли предположить, что даже окружающие вещи способны оказывать подобный эффект. Но это действительно так: подтверждение тому – новое исследование китайских ученых, результаты которого опубликованы в журнале ScienceAlert.

Почему зеленый свет –обезболивающее
Фото: UnsplashUnsplash

Доктор Манек рассказала, как обезболивающие влияют на людей

Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Китайские исследователи из Фуданьского университета провели эксперименты над мышами и выяснили, как зеленый свет влияет на мозг и почему он снижает болезненные ощущения в теле.

Важно отметить, что ученые еще до нового исследования предполагали, что зеленый свет ослабляет боль при мигрени и артрите. Такие домыслы возникли после опытов с животными, а после теорию подтвердили научно.

Теперь китайские ученые в ходе своей работы выяснили, как зеленый свет способствует возникновению обезболивающего эффекта. Зеленый свет активирует интенсивную передачу гамма-аминомасляной кислоты, которая является одним из самых важных тормозных нейромедиаторов центральной нервной системы.

В связи с этим растет экспрессия гена Penk, который кодирует белок с похожим названием – PENK. Данное вещество является предшественником молекулы ENK. Она включает в мозге опиоидные рецепторы для притупления боли.

Специалисты проверили свои выводы на модифицированных мышах. Когда им заблокировали возможность доставки PENK в мозг, обезболивающий эффект зеленого света пропал.

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