Почему зеленый свет –обезболивающее

Мы понимаем, как работают обезболивающие таблетки, но вряд ли многие из нас могли предположить, что даже окружающие вещи способны оказывать подобный эффект. Но это действительно так: подтверждение тому – новое исследование китайских ученых, результаты которого опубликованы в журнале ScienceAlert.

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Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Китайские исследователи из Фуданьского университета провели эксперименты над мышами и выяснили, как зеленый свет влияет на мозг и почему он снижает болезненные ощущения в теле.

Важно отметить, что ученые еще до нового исследования предполагали, что зеленый свет ослабляет боль при мигрени и артрите. Такие домыслы возникли после опытов с животными, а после теорию подтвердили научно.

Теперь китайские ученые в ходе своей работы выяснили, как зеленый свет способствует возникновению обезболивающего эффекта. Зеленый свет активирует интенсивную передачу гамма-аминомасляной кислоты, которая является одним из самых важных тормозных нейромедиаторов центральной нервной системы.

В связи с этим растет экспрессия гена Penk, который кодирует белок с похожим названием – PENK. Данное вещество является предшественником молекулы ENK. Она включает в мозге опиоидные рецепторы для притупления боли.