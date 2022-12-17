Можно ли на самом деле "отоспаться на выходных"

Многие из нас жертвую сном в будние дни, надеясь "отоспаться на выходных". Но возможно ли это сделать на самом деле? "Рамблер" обратился к исследованию и мнению экспертов.

Фото: Кадр из сериала "Теория большого взрыва" Кадр из сериала "Теория большого взрыва"

По мнению невролога Леони Кирзенблата, отоспаться можно, но только если недосып произошел не ранее, чем два дня назад. Иными словами, восполнить бессонную ночь понедельника и вторника, отоспавшись в выходные, не получится. А вот если вы игнорировали сон в пятницу и решили "доспать" в субботу, скорее всего вам это удастся.

Сомнолог Сьобан Банкс солидарен с неврологом и также говорит о том, что "досып" существует. Если человеку запретят спать, он все равно уснет рано или поздно, даже стоя. К примеру, рекордсмен, не спавший 11 дней подряд, все же провалился в сон и спал 14 часов, не просыпаясь. При этом Банкс также уверен, что "досып" может накапливаться аналогично недосыпу. Иными словами, избыточный сон на протяжении нескольких дней может сделать вас более отдохнувшим, активным и сконцентрированным.

Но есть и другое мнение. Сомнолог Гемма Паеч считает, что "доспать" невозможно, и даже термин "недосып" не совсем верный. Человек может адаптировать собственную продолжительность сна, и "невыспанность" – это лишь следствие привыкания к новому режиму. При этом важно учитывать, что Паеч имеет в виду сон длиною не менее шести часов в сутки.

Вместе с тем Паеч не оспаривает утверждение о том, что "недосып" накапливается с течением времени и ухудшает самочувствие. Но доктор отмечает, что компенсировать его "досыпом" за один-два дня вряд ли получится.