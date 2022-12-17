Можно ли на самом деле "отоспаться на выходных"

Многие из нас жертвую сном в будние дни, надеясь "отоспаться на выходных". Но возможно ли это сделать на самом деле? "Рамблер" обратился к исследованию и мнению экспертов.
По мнению невролога Леони Кирзенблата, отоспаться можно, но только если недосып произошел не ранее, чем два дня назад. Иными словами, восполнить бессонную ночь понедельника и вторника, отоспавшись в выходные, не получится. А вот если вы игнорировали сон в пятницу и решили "доспать" в субботу, скорее всего вам это удастся.
Сомнолог Сьобан Банкс солидарен с неврологом и также говорит о том, что "досып" существует. Если человеку запретят спать, он все равно уснет рано или поздно, даже стоя. К примеру, рекордсмен, не спавший 11 дней подряд, все же провалился в сон и спал 14 часов, не просыпаясь. При этом Банкс также уверен, что "досып" может накапливаться аналогично недосыпу. Иными словами, избыточный сон на протяжении нескольких дней может сделать вас более отдохнувшим, активным и сконцентрированным.
Но есть и другое мнение. Сомнолог Гемма Паеч считает, что "доспать" невозможно, и даже термин "недосып" не совсем верный. Человек может адаптировать собственную продолжительность сна, и "невыспанность" – это лишь следствие привыкания к новому режиму. При этом важно учитывать, что Паеч имеет в виду сон длиною не менее шести часов в сутки.
Вместе с тем Паеч не оспаривает утверждение о том, что "недосып" накапливается с течением времени и ухудшает самочувствие. Но доктор отмечает, что компенсировать его "досыпом" за один-два дня вряд ли получится.
Психолог Мелинда Джексон также считает, что "досып" неэффективен – у человека есть собственные биологические часы и, лишая себя сна в какой-то из дней, мы уменьшаем длину суток на этих часах.