Люди с какими генами быстрее стареют и раньше умирают

Новое исследование показало, что люди с генами, занимающими более короткие участки ДНК, стареют быстрее и умирают раньше.

Исследовательская группа использовала искусственный интеллект (ИИ) для анализа данных, собранных из тканей человека, мышей, крыс и рыб. Анализ показал, что более длинные и короткие гены связаны с более длинной и короткой продолжительностью жизни соответственно.

В частности, старение сопровождается сдвигом в сторону коротких генов, в результате чего активность клеток становится несбалансированной. Стоит пояснить, что длина гена зависит от количества нуклеотидов в нём. Каждая цепочка нуклеотидов кодирует аминокислоту, которая затем образует белок. Таким образом, очень длинный ген даёт более крупный белок, а короткий ген даёт меньший белок. Клетка должна иметь сбалансированное количество малых и больших белков. Проблемы возникают, когда этот баланс нарушается.