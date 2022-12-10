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35 минут назад

Люди с какими генами быстрее стареют и раньше умирают

Ferra.ru

Новое исследование показало, что люди с генами, занимающими более короткие участки ДНК, стареют быстрее и умирают раньше.

Люди с какими генами быстрее стареют и раньше умирают
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исследовательская группа использовала искусственный интеллект (ИИ) для анализа данных, собранных из тканей человека, мышей, крыс и рыб. Анализ показал, что более длинные и короткие гены связаны с более длинной и короткой продолжительностью жизни соответственно.

В частности, старение сопровождается сдвигом в сторону коротких генов, в результате чего активность клеток становится несбалансированной. Стоит пояснить, что длина гена зависит от количества нуклеотидов в нём. Каждая цепочка нуклеотидов кодирует аминокислоту, которая затем образует белок. Таким образом, очень длинный ген даёт более крупный белок, а короткий ген даёт меньший белок. Клетка должна иметь сбалансированное количество малых и больших белков. Проблемы возникают, когда этот баланс нарушается.

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