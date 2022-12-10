Учёные воссоздали половые органы женщины на чипах

Ученые научились создавать модели человеческих органов на кремниевых чипах, покрытых кожей. В частности исследователи изготовили модель женских половых органов, чтобы изучать на них бактериологические заболевания.

Разработка такой модели включала в себя засев полимерного чипа эпителиальными клетками влагалища человека с одной стороны и клетками фибробластов матки с другой. Это создало трехмерную структуру, напоминающую стенку влагалища. Далее ученые помещали на чип различные типы бактерий. Когда там выращивали полезные бактерии, такие как Lactobacillus crispatus, эпителиальные клетки оставались здоровыми и производили меньше провоспалительных молекул.