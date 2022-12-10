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58 минут назад

Врачи выявили неожиданный побочный эффект у операции по ушиванию желудка

FBM.ru

Научные специалисты из Университета Питтсбурга сообщили о том, что хирургическое лечение ожирения зачастую связано со стойким избавлением от недержания мочи у мужчин и женщин. Результаты работы представлены в журнале JAMA Network Open.

Неожиданный побочный эффект операции по ушиванию желудка
Фото: FBM.ruFBM.ru

Двумя наиболее распространенными операциями по лечению ожирения являются желудочное шунтирование по Ру или рукавная гастрэктомия. Исследователи проанализировали 1227 мужчин и женщин, перенесших одну из двух процедур. Их средний возраст был 46 лет.

До операции 52% участниц женского пола сообщали об эпизодах недержания мочи не менее раза в неделю. Спустя три года после операции частота составляла 20%, а спустя семь лет — 30% . Среди мужчин частота недержания до операции была 25%, спустя три года после операции — 10% и спустя семь лет — 15%.

Продолжительная устойчивость таких улучшений особенно прослеживается с учётом повышенного риска недержания мочи, которого можно было бы ожидать в связи со старением участников.

Недержание мочи – это распространенная жалоба среди взрослых с сильным ожирением. Научные специалисты полагают, что для пациентов с таким ожирением данные результаты могут быть еще одной причиной, чтобы пойти на операцию, поэтому врачам следует информировать их об этом.

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