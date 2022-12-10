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46 минут назад

Таблетка, которая заменит спорт: неожиданное открытие ученых из Японии

Даша Краснова

Когда дело доходит до необходимости заниматься спортом, многие мечтают выпить таблетку, чтобы не толстеть, лежать и ничего не делать. "Рамблер" расскажет, действительно ли ничем нельзя заменить физическую активность.

Таблетка, которая заменит спорт: неожиданное открытие ученых из Японии
Фото: unsplashunsplash

Недавно ученые из Японии исследовали механизм работы локамидазола и обнаружили, что оно может заменить занятия спортом, как минимум для пожилых людей. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

С возрастомм в нашем организме уменьшается масса мышц, люди начинают меньше двигаться и мышцы ослабевают. Это состояние связано с высоким риском остеопороза — истончения костей из-за нарушения баланса между клетками, которые формируют кость, и клетками, которые разрушают ее. Системные тренировки могут снять эту проблему, но часто нагрузки противопоказаны или невозможны.

Иногда на это влияет физический недуг, например, последствие инфаркта или серьезного заболевания, а иногда это лень или нежелание лишний раз двигаться.

кадр из исследования

Чтобы решить вопрос отсутствия физической нагрузки у людей, ученые из Японии построили алгоритм поиска лекарства для лечения проблем с передвижением у пожилых среди уже существующих препаратов.

Механически LAMZ индуцирует Mef2c и PGC-1α путем, зависимым от передачи сигналов кальция. Поскольку эта передача сигналов активируется при физических упражнениях, можно утверждать, что LAMZ имитирует физические упражнения.

Когда лучше заниматься спортом, чтобы контролировать уровень сахара в крови

Препарат способствует увеличению мышц и наращиванию костной ткани, имитируя передачу сигналов кальция. Таким образом, потенциально вещество может стать вариантом лечения двигательной слабости с помощью одной лишь таблетки.

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