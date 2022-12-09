Расовые и этнические различия влияют на способность к плаванию

Ученые из Северо-Западного университета в США установили расовые и этнические различия в навыках плавания. Результаты работы были опубликованы в журнале Pediatrics.

Команда провела опрос среди 1283 родителей, у которых в сумме было 2148 детей в возрасте от 4 лет. 28% афроамериканцев сообщили о том, что довольны своими навыками по сравнению с 56% белыми американцами. Умение своих детей плавать подтвердили менее 33% афроамериканцев и менее 40% латиноамериканцев по сравнению с почти 60% белых родителей.