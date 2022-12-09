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1 час назад

Pediatrics: расовые и этнические различия влияют на способность к плаванию

Газета.Ru

Ученые из Северо-Западного университета в США установили расовые и этнические различия в навыках плавания. Результаты работы были опубликованы в журнале Pediatrics.

Расовые и этнические различия влияют на способность к плаванию
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Команда провела опрос среди 1283 родителей, у которых в сумме было 2148 детей в возрасте от 4 лет. 28% афроамериканцев сообщили о том, что довольны своими навыками по сравнению с 56% белыми американцами. Умение своих детей плавать подтвердили менее 33% афроамериканцев и менее 40% латиноамериканцев по сравнению с почти 60% белых родителей.

«Наши результаты подчеркивают, что расовые и этнические различия в навыках плавания возникают в семьях, и что дети с меньшей вероятностью будут плавать, если их родители не умеют плавать», — отметили ученые.

Опрос также показал, что более 26% афроамериканцев родителей и более 32% родителей-латиноамериканцев сообщили, что никогда не учились плавать, по сравнению с менее чем 4% белых родителей.

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