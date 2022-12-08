Ученые подтвердили связь окислительного стресса с деменцией

Окислительный стресс может стать причиной деменции и других нейродегенеративных заболеваний, показали эксперименты специалистов РНИМУ им. Н.И. Пирогова, проведенные в сотрудничестве с Институтом биоорганической химии РАН и ФГБУ Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА России. Об этом "Газете.Ru" рассказали в пресс-службе РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

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Окислительный стресс - это естественный процесс повреждения клеток организма в результате окисления. Мозг поглощает почти 20% всего вдыхаемого кислорода. Это позволяет ученым рассматривать окислительный стресс в качестве причин возникновения нейродегенеративных заболеваний, а также деменции при старении мозга.

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Однако на сегодняшний день прямых доказательств того, что именно он — первопричина всего, нет. Это связано с тем, что ранее отсутствовали методы создания изолированного окислительного стресса. Специалисты РНИМУ им. Н.И. Пирогова нашли способ это сделать с помощью хемогенетического подхода.

"В основе данного инструмента — применение оксидазы D-аминокислот. Эта молекула относится к активным формам кислорода, и среди них она самая долгоживущая. С помощью специальных безопасных вирусов экспериментаторы доставляют ген оксидазы D-аминокислот в нейроны и, добавляя к ним D-аминокислоту, симулируют окислительный стресс внутри них", - объяснил "Газете.Ru" кандидат биологических наук, старший научный сотрудник группы термогенетики Центра высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины РНИМУ им. Н.И. Пирогова Олег Подгорный.

В ходе исследования ученые отметили, что в условиях окислительного стресса у нейронов стирается память намного быстрее, чем у нормальных нервных клеток.

"То, что мы увидели в наших экспериментах, было похоже на ситуацию, которая происходит в стареющем мозге: когда еще нет очевидных признаков нейродегенерации, но уже появляются какие-то нарушения памяти и умственных способностей", — отметил Подгорный.