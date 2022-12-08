Выявлена взаимосвязь депрессии и микробиоты кишечника

Учёные выяснили, что депрессия и состав бактерий в кишечнике имеют взаимосвязь: у людей с депрессией уменьшается число одних видов кишечных бактерий и увеличивается число других. Исследователи высоко оценивают полученные результаты: если испытания подтвердят, что бактериальный дисбаланс приводит к развитию депрессии – это может стать основой для создания новых методов лечения психического расстройства.

Фото: Сибмеда Сибмеда

Авторами исследования стала команда учёных из Центра нейробиологии стресса Оппенгеймера при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и Оксфордского университета. Им удалось выяснить, что депрессия может оказывать влияние на кишечник.

Эксперты выделили 13 групп кишечных бактерий, которые могли быть взаимосвязаны с рисками психического расстройства. В их числе: Eggerthella, Subdoligranulum, Coprococcus, Sellimonas, Lachnoclostridium, Hungatella, Ruminococcaceae, Eubacterium ventriosum, Ruminococcus gauvreauii и прочие. Более тысячи добровольцев были обследованы на предмет наличия депрессии и также у них были взяты образцы кала для определения бактериального состава – передаёт подробности Lenta.

Результаты подтвердили, что количество кишечных бактерий у людей с депрессией уменьшалось. При этом, такие группы бактерий как Sellimonas и Eggerthella, напротив, присутствовали у людей с депрессией в большом количестве. При этом, учёные говорят о преждевременности суждений о прямой взаимосвязи изменений в микробиоте кишечника и развитии депрессии. Причинно-следственную связь здесь выстроить сложно, поскольку депрессия часто приводит к нарушениям в питании, а диета – это главный фактор, влияющий на микробиом кишечника.