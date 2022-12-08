Ученые представили метод улучшения памяти человека

В ходе исследования учёные подтвердили, что с помощью безопасной, неинвазивной, не вызывающей побочных действий процедуры можно улучшить кратковременную, или рабочую, память человека. Для этого нужно воздействовать инфракрасным лазерным светом на правую префронтальную кору головного мозга.

Фото: Сибмеда Сибмеда

Эксперимент проводили учёные из Бирмингемского университета и Пекинского университета. Они применили транскраниальную фотобиомодуляцию – воздействовали на мозг инфракрасным лазерным излучением. Задействована была правая префронтальная кора – считается, что именно эта зона важна для рабочей памяти. Процедура, не вызывающая никаких побочных действий, длилась всего несколько минут – и за это время удалось значительно улучшить кратковременную память, – рассказывает naked-science.ru.

Ранее проводились исследования, в ходе которых было показано, как лазерная стимуляция улучшает память мышей, а в случае с людьми метод был эффективен для ускорения реакции и повышения внимательности. Это исследование стало первым, подтвердившим действенность лазерной терапии в улучшении памяти и у людей.

Терапия может быть особенно актуальной для людей с синдромом дефицита внимания, гиперактивностью и другими состояниями, при которых нарушается внимание.

Молодых участников эксперимента (90 человек в возрасте 18-25 лет) разделили на две группы: в одной группе облучали правую префронтальную кору, в другой – левую. Использовался инфракрасный лазерный свет с длиной волны 1064 нанометров. Спустя несколько минут участникам была поставлена задача вспомнить ориентацию и цвет набора геометрических фигур, которые им демонстрировали на экране компьютера.

Люди, прошедшие терапию, продемонстрировали улучшение памяти в сравнении с контрольной группой. В среднем они вспомнили на 25% больше элементов.