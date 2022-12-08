Ученые представили метод улучшения памяти человека

В ходе исследования учёные подтвердили, что с помощью безопасной, неинвазивной, не вызывающей побочных действий процедуры можно улучшить кратковременную, или рабочую, память человека. Для этого нужно воздействовать инфракрасным лазерным светом на правую префронтальную кору головного мозга.
Эксперимент проводили учёные из Бирмингемского университета и Пекинского университета. Они применили транскраниальную фотобиомодуляцию – воздействовали на мозг инфракрасным лазерным излучением. Задействована была правая префронтальная кора – считается, что именно эта зона важна для рабочей памяти. Процедура, не вызывающая никаких побочных действий, длилась всего несколько минут – и за это время удалось значительно улучшить кратковременную память, – рассказывает naked-science.ru.
Ранее проводились исследования, в ходе которых было показано, как лазерная стимуляция улучшает память мышей, а в случае с людьми метод был эффективен для ускорения реакции и повышения внимательности. Это исследование стало первым, подтвердившим действенность лазерной терапии в улучшении памяти и у людей.
Терапия может быть особенно актуальной для людей с синдромом дефицита внимания, гиперактивностью и другими состояниями, при которых нарушается внимание.
Молодых участников эксперимента (90 человек в возрасте 18-25 лет) разделили на две группы: в одной группе облучали правую префронтальную кору, в другой – левую. Использовался инфракрасный лазерный свет с длиной волны 1064 нанометров. Спустя несколько минут участникам была поставлена задача вспомнить ориентацию и цвет набора геометрических фигур, которые им демонстрировали на экране компьютера.
Люди, прошедшие терапию, продемонстрировали улучшение памяти в сравнении с контрольной группой. В среднем они вспомнили на 25% больше элементов.
В данный момент перед учёными стоит задача определить, как именно лазерная терапия влияет на память и сколько может длиться эффект от неё – это планируется выяснить в ходе дальнейших исследований.