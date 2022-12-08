Бактерии полости рта могут участвовать в развитии абсцесса мозга

Ученые из Плимутского Университета выяснили, что бактерии, вызывающие инфекции полости рта, могут участвовать в развитии опасных абсцессов головного мозга. Результаты опубликованы в Journal of Dentistry.

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Исследователи изучили записи 87 пациентов, поступивших в больницу с абсцессами головного мозга, а также использовали данные о микробном составе абсцессов. У 35% пациентов развитие абсцесса имело четкую причину. У остальных 52 пациентов не была обнаружена причина. Вероятность найти у этих пациентов ротовые бактерии в мозге была примерно в три раза выше. Это означает, что ротовая полость может считаться источником инфекции при абсцессах головного мозга, когда не была выявлена определенная причина.