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3 часа назад

Биологи обнаружили, что бактерии полости рта могут участвовать в развитии абсцесса мозга

Газета.Ruиещё 3

Ученые из Плимутского Университета выяснили, что бактерии, вызывающие инфекции полости рта, могут участвовать в развитии опасных абсцессов головного мозга. Результаты опубликованы в Journal of Dentistry.

Бактерии полости рта могут участвовать в развитии абсцесса мозга
Фото: DepositphotosDepositphotos

Исследователи изучили записи 87 пациентов, поступивших в больницу с абсцессами головного мозга, а также использовали данные о микробном составе абсцессов. У 35% пациентов развитие абсцесса имело четкую причину. У остальных 52 пациентов не была обнаружена причина. Вероятность найти у этих пациентов ротовые бактерии в мозге была примерно в три раза выше. Это означает, что ротовая полость может считаться источником инфекции при абсцессах головного мозга, когда не была выявлена определенная причина.

У этих пациентов также было значительно более высокое количество Streptococcus anginosus, бактерий, которые могут привести к фарингиту и инфекциям внутренних органов, включая мозг, легкие и печень. Эти бактерии также часто обнаруживаются в зубных абсцессах. Исследование подчеркивает важность гигиены полости рта, связи которой с болезнью Альцгеймера и сердечно-сосудистыми заболеваниями уделяется все больше внимания.

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