Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+12° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
21 минуту назад

Картофель хотят использовать для создания лекарства от рака

Газета.Ruиещё 1

Группа польских ученых из Университета Адама Мицкевича предложила создать лекарство от рака из картофеля и других овощей из семейства пасленовые. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Pharmacology.

Картофель хотят использовать для создания лекарства от рака
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам ученых, в этих овощах содержатся биологически активные гликоалкалоиды. Это сложные органические соединения, в состав которых входят различные сахара и алкалоиды. Обычно растения производят алкалоиды для защиты от животных. По словам исследователей, правильная доза может превратить яд в лекарство.

Ученые сосредоточились на пяти гликоалкалоидах — соланине, хаконине, соласонине, соламаргине и томатине. Они содержатся в картофеле, томатах и баклажанах. Они ингибируют рост раковых клеток и могут способствовать их гибели.

Компьютерная симуляция показала, что гликоалкалоиды не токсичны для человека, но могут иметь некоторые последствия для репродуктивной системы.

"Даже если мы не сможем заменить противораковые препараты, которые используются в настоящее время, возможно, комбинированная терапия повысит эффективность лечения", – предположили ученые.

Наука,Адам Мицкевич,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители