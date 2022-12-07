Картофель хотят использовать для создания лекарства от рака

Группа польских ученых из Университета Адама Мицкевича предложила создать лекарство от рака из картофеля и других овощей из семейства пасленовые. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Pharmacology.

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По словам ученых, в этих овощах содержатся биологически активные гликоалкалоиды. Это сложные органические соединения, в состав которых входят различные сахара и алкалоиды. Обычно растения производят алкалоиды для защиты от животных. По словам исследователей, правильная доза может превратить яд в лекарство.

Ученые сосредоточились на пяти гликоалкалоидах — соланине, хаконине, соласонине, соламаргине и томатине. Они содержатся в картофеле, томатах и баклажанах. Они ингибируют рост раковых клеток и могут способствовать их гибели.

Компьютерная симуляция показала, что гликоалкалоиды не токсичны для человека, но могут иметь некоторые последствия для репродуктивной системы.