Картофель хотят использовать для создания лекарства от рака

Группа польских ученых из Университета Адама Мицкевича предложила создать лекарство от рака из картофеля и других овощей из семейства пасленовые. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Pharmacology.
По словам ученых, в этих овощах содержатся биологически активные гликоалкалоиды. Это сложные органические соединения, в состав которых входят различные сахара и алкалоиды. Обычно растения производят алкалоиды для защиты от животных. По словам исследователей, правильная доза может превратить яд в лекарство.
Ученые сосредоточились на пяти гликоалкалоидах — соланине, хаконине, соласонине, соламаргине и томатине. Они содержатся в картофеле, томатах и баклажанах. Они ингибируют рост раковых клеток и могут способствовать их гибели.
Компьютерная симуляция показала, что гликоалкалоиды не токсичны для человека, но могут иметь некоторые последствия для репродуктивной системы.
"Даже если мы не сможем заменить противораковые препараты, которые используются в настоящее время, возможно, комбинированная терапия повысит эффективность лечения", – предположили ученые.