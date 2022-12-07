Как перестать грызть ногти: мнение ученых

Привычка грызть ногти приходит ко многим взрослым из детства и остается еще на долгие годы. Кто-то не обращает на нее внимание, а кому-то она доставляет массу проблем. Подробнее о том, почему стоит раз и навсегда перестать грызть ногти и как это сделать – в материале "Рамблера".

Фото: Unsplash Unsplash

Видео дня

Почему грызть ногти вредно

Помимо того, что данная привычка чревата эстетическими проблемами, она также может нанести урон здоровью. Касание руками рта увеличивает риск заболеть коронавирусом, гриппом или простудой. С поверхностей рук вирусные частицы перемещаются на слизистые оболочки дыхательных путей, где продолжают размножаться.

Более того, под ногтями собираются не только вирусы, но и бактерии, в числе которых сальмонелла и кишечная палочка. В 2007 году эксперты стоматологического факультета Университета Ататюрка в Эрзуруме провели исследование и выяснили, что 76% людей, кусающих ногти, имеют в слюне кишечную палочку и другие опасные бактерии — против 26,5% тех, кто ногти не кусал.

Кроме того, вредная привычка чревата инфекцией вокруг ногтей, повреждением зубов и десен, а также плохим запахом изо рта.

Как перестать грызть ногти

Специалисты американской дерматологической ассоциации дали несколько рекомендаций, которые помогут избавиться от вредной привычки.

Во-первых, эксперты посоветовали стричь ногти коротко и не отращивать их. Чем короче ногти, тем сложнее их погрызть.

Во-вторых, используйте горький лак. Эта субстанция бесцветная и безопасная, но обладает горьким вкусом, за счет чего с ее помощью удается отучить себя грызть ногти. Однако, если верить исследованиям, детям этот метод не помогает.

В-третьих, важно выявить триггер. Понаблюдайте, в каких ситуациях вас тянет грызть ногти. Это может быть стресс, тревога, страх. Или, напротив, вы грызете ногти во время просмотра любимого шоу.