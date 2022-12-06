Физические упражнения могут изменить генетику человека

Как передает «Центральная Служба Новостей», ученые из Университета штата Вашингтон обнаружили, что регулярные физические упражнения не только способны улучшить тело и здоровье, но и влиять на поведение генов. Такой результат был получен после исследования близнецов.

После изучения данного вопроса, стало ясно, что физически активные братья и сестры в однояйцевых близнецовых парах имели меньше признаков метаболических заболеваний. У более активных близнецов были эпигенетические метки, связанные со сниженным метаболическим синдромом. А такое состояние может способствовать развитию сердечных заболеваний, инсульта или даже диабету второго типа. Потому ученые сделали вывод, что маркеры метаболических заболеваний сильно зависят от того, как человек взаимодействует с окружающей средой, а не только от генетической предрасположенности.