Названа научная причина всплеска простуд в холода

Ученые из Северо-Восточного университета в Бостоне объяснили, почему люди чаще болеют простудой и гриппом в холода. Исследование показало, что это связано с особенностями иммунного ответа организма, сообщает The Daily Mail.

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Хорошо известно, что простуда и грипп активно распространяются именно в холодное время года. Но ученые долго не могли понять, почему так происходит. Высказывались разные теории. Согласно одной, подъем заболеваемости связан с длительным пребыванием в закрытых помещениях зимой. Согласно второй, холодный сухой воздух повышает восприимчивость к патогенам. По третьей теории, низкие температуры снижают защиту организма от инфекций.

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Авторы новой научной работы пришли к выводу, что первопричина сезонных колебаний вирусных инфекций является биологической. Ранее стало известно, что человеческий организм обладает врожденным иммунным ответом, который активизируется при вдыхании патогенов через нос.

В передней части носа расположены особые клетки, которые обнаруживают бактерии и выделяют миллиарды крошечных, заполненных жидкостью мешочков (экзосом). Мешочки окружают бактерии и атакуют их. Кроме того, они переносят антибактериальные белки через слизь из передней в заднюю часть носа вдоль дыхательных путей. Это обеспечивает дополнительный «защитный барьер».

В рамках эксперимента ученые проследили, как иммунный ответ реагирует на вирусы: один коронавирус и два риновируса, вызывающих обычную простуду. Оказалось, что клетки также способны с ними бороться, хотя используют другой сигнальный путь, чем при контакте с бактериями – экзосомы действуют как «приманки», и вирус связывается с ними вместо клеток хозяина.

Исследование показало, что на холоде иммунный ответ становится менее эффективным. При снижении температуры на пять градусов Цельсия количество экзосом, выделяемых клетками носа, сократилось на 42%. Также нарушилась функция противовирусных белков.

«Эти результаты дают объяснение сезонным колебаниям инфекций верхних дыхательных путей», – подчеркнули авторы.