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2 часа назад

Психологи установили, что чтение лучше укрепляет память у пожилых, чем головоломки

Газета.Ru

Группа психологов из Института передовых наук и технологий Бекмана в США обнаружила, что чтение сохраняет навыки запоминания у пожилых людей. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.

Психологи установили, чем чтение лучше головоломок для ума
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Чтение развивает эпизодическую память, которая позволяет нам помнить, что происходило в предыдущих главах книги, и кратковременную память.

В исследовании приняли участие 76 добровольцев в возрасте более 60 лет. Их разделили на две группы по 38 человек. В первой испытуемые должны были читать книги на iPad по 90 минут в день, пять дней в неделю, в течение восьми недель. На планшете также были установлены специальные приложения, в которых участники могли тестировать свои когнитивные способности. Добровольцы из второй группы на протяжении такого же промежутка времени проходили головоломки и также выполняли когнитивные тесты.

В результате оказалось, что чтение гораздо эффективнее улучшает память, чем головоломки. Это открытие позволяет разработать новые методы терапии когнитивных нарушений.

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