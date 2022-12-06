Психологи установили, чем чтение лучше головоломок для ума

Группа психологов из Института передовых наук и технологий Бекмана в США обнаружила, что чтение сохраняет навыки запоминания у пожилых людей. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.
Чтение развивает эпизодическую память, которая позволяет нам помнить, что происходило в предыдущих главах книги, и кратковременную память.
В исследовании приняли участие 76 добровольцев в возрасте более 60 лет. Их разделили на две группы по 38 человек. В первой испытуемые должны были читать книги на iPad по 90 минут в день, пять дней в неделю, в течение восьми недель. На планшете также были установлены специальные приложения, в которых участники могли тестировать свои когнитивные способности. Добровольцы из второй группы на протяжении такого же промежутка времени проходили головоломки и также выполняли когнитивные тесты.
В результате оказалось, что чтение гораздо эффективнее улучшает память, чем головоломки. Это открытие позволяет разработать новые методы терапии когнитивных нарушений.