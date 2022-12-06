Нейробиологи раскрывают механизм боли

Ощущения боли и дискомфорта имеют решающее значение для выживания и эволюции животных, поскольку они помогают обнаруживать травмы или их угрозы и точно определять их местонахождение в теле. Болевые сигналы производятся ноцицепторами — сенсорными нейронами, которые реагируют на повреждение тела и посылают сигналы в спинной мозг.

Ноцицепторы (нейроны, воспринимающие боль) представляют собой, по сути, оголенные нервные окончания. Они есть во всех частях тела, включая кожу, мышцы, кости и внутренние органы. Механизмы, лежащие в основе их активации, пока остаются плохо изученными.

Исследователи из Медицинской школы Массачусетского университета и Вустерского политехнического института решили лучше понять это, проводя эксперименты на личинках плодовых мух. Результаты опубликованы в журнале Neuron, о них рассказывает Medicalxpress.

Ученые смогли идентифицировать специфический тип ионного канала, включающий боль, который находится в ноцицепторах — транзиторный рецепторный потенциал A1 (TrpA1). Он активируется напряжением сдвига — клетку как бы «перекашивает», условная верхняя часть тянется в одну сторону, а нижняя — в другую, но друг над другом. Это свойство сохраняется для TrpA1, полученного из дрозофил, мышей и людей.