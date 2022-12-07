Выявлен новый фактор преждевременного клеточного старения

Исследовательская группа из Института цитологии Российской академии наук (ИНЦ РАН) выявила новый фактор преждевременного клеточного старения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу института.

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Старение клеток начинается тогда, когда они по тем или иным причинам утрачивают способность к размножению. Такая клетка не умирает сразу, а продолжает выполнять свои функции, но постепенно ее работа нарушается, что приводит к сбоям в отдельных частях организма.

В процессе исследования ученым удалось обнаружить, что окислительные процессы, провоцирующие старение клеток человека, отличаются не только нарушением функционирования, но и снижением содержания калия. Эти изменения свидетельствуют о начале дегидратации клеток. В будущем это открытие может использоваться в качестве биомаркера раннего увядания.