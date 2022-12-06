Как пение птиц облегчает беспокойство и паранойю

Пение птиц помогает бороться с депрессией и беспокойством, установили неврологи из Института эволюционной антропологии общества Макса Планка в Германии. При этом звуки дорожного движения наоборот связаны с усилением депрессии. Работа ученых опубликована в журнале Scientific Reports.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В исследовании приняли участие 296 человек без психических отклонений. Всех добровольцев разделили на 4 группы. Первая прослушивала звуки дорожного трафика с высоким разнообразием, вторая – с низким. Третья слушала разнообразные звуки пения птиц, а третья – пение птиц с низким разнообразием.

Все добровольцы слушали звуки на громкости 80% в течение шести минут. Перед экспериментом и после участники заполнили анкету о своем психологическом самочувствии.

Шум городского транспорта был связан с более сильным ощущением депрессии, в то время как пение птиц было связано с уменьшением тревоги и паранойи. При этом звуки дорожного движения с высоким разнообразием усиливали эффект. В отношении пения птиц такой корреляции не было установлено.