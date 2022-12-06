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2 часа назад

Правда ли, что нос способен к эрекции, и почему не стоит налегать на виагру

Мира Маркина

Некоторые факты об организме кажутся выдумкой, хотя на самом деле они научны доказаны. К одним из таких фактов относится эрекция носа. Подробнее об этом феномене – в материале "Рамблера".

Правда ли, что нос способен к эрекции, и почему не стоит налегать на виагру
Фото: UnsplashUnsplash

На земле немало людей, которые во время секса, оргазма или мастурбации сталкиваются с чиханием. Более того, некоторые люди чихают уже после того, как у них возникают возбуждающие мысли. Как вы могли догадаться, в данном случае чихание вызвано не простудой или пылью, залетевшей в нос.

Почему мы не чихаем во сне

Все дело в том, что в полости носа содержится эректильная ткань. Тысячелетия назад эта ткань была необходима нашим далеким предкам – животным – для улавливания феромонов. Современным людям эта функция не требуется, но эректильная ткань существует в носу по сей день. Во время возбуждения она набухает, что и провоцирует чихание у некоторых людей во время полового акта. Этот феномен еще именуют ринитом медового месяца.

Если возбуждение будет чрезмерным, эректильная ткань в носу может набухнуть слишком сильно, что приведет к заложенности носа. Это одна из причин, по которой не стоит злоупотреблять виагрой.

В 2021 году врач Александр Мясников предупреждал об этом побочном свойстве препаратов в программе "О самом главном":

"Сейчас стало модно и доступно принимать препараты для лечения эректильной дисфункции мужчины. Это классическая причина заложенности носа".

Впервые о приступах чихания во время секса в научной литературе упомянули хирурги Махмуд Бхут из оксфордской больницы Джона Рэдклиффа и Гарольд Максвелл в 2008 году. Позже авторы соответствующего исследования упомянули 146 человек, которые на анонимных форумах рассказывали о том, что чихают после оргазма или во время сексуального возбуждения.

Наука,Александр Мясников,
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