Правда ли, что нос способен к эрекции, и почему не стоит налегать на виагру

Некоторые факты об организме кажутся выдумкой, хотя на самом деле они научны доказаны. К одним из таких фактов относится эрекция носа. Подробнее об этом феномене – в материале "Рамблера".

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На земле немало людей, которые во время секса, оргазма или мастурбации сталкиваются с чиханием. Более того, некоторые люди чихают уже после того, как у них возникают возбуждающие мысли. Как вы могли догадаться, в данном случае чихание вызвано не простудой или пылью, залетевшей в нос.

Все дело в том, что в полости носа содержится эректильная ткань. Тысячелетия назад эта ткань была необходима нашим далеким предкам – животным – для улавливания феромонов. Современным людям эта функция не требуется, но эректильная ткань существует в носу по сей день. Во время возбуждения она набухает, что и провоцирует чихание у некоторых людей во время полового акта. Этот феномен еще именуют ринитом медового месяца.

Если возбуждение будет чрезмерным, эректильная ткань в носу может набухнуть слишком сильно, что приведет к заложенности носа. Это одна из причин, по которой не стоит злоупотреблять виагрой.

В 2021 году врач Александр Мясников предупреждал об этом побочном свойстве препаратов в программе "О самом главном":

"Сейчас стало модно и доступно принимать препараты для лечения эректильной дисфункции мужчины. Это классическая причина заложенности носа".