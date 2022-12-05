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1 час назад

Учёные придумали более дешёвый и чувствительный тест на рак

Ferra.ru

Ученые из Национального университета Сингапура (NUS) открыли новый недорогой метод тестирования на рак. Названный Heatrich-BS тест анализирует клинические образцы, которые были нагреты, чтобы выделить характерные для рака сигнатуры, обнаруженные в крови пациента.

Учёные придумали более дешёвый и чувствительный тест на рак
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Новый метод представляет собой многообещающую неинвазивную альтернативу биопсии. стоит около 50 сингапурских долларов (около 2000 рублей по текущему курсу). Стоимость других методов может доходить до 1000 сингапурских долларов.

Отмечается, что существующие методы тестирования на рак могут страдать от недостаточной чувствительности или быть слишком дорогими, чтобы их можно было использовать для регулярного скрининга. Новый же тест и доступный, и чувствительный одновременно.

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