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2 часа назад

Придуманы татуировки на ладонь, которые будут показывать, что вы в состоянии стресса

Ferra.ru

Учёные создали электронную татуировку на основе графена, которая прикрепляется к ладони и может определять, находитесь ли в состоянии стресса. Тату почти невидима и соединяется со смарт-часами.

Придуманы татуировки, которые покажут уровень стресса
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Наши ладони многое говорят о нашем эмоциональном состоянии: могут, например, намокать , когда люди взволнованы или нервничают. Эта реакция используется для измерения эмоционального стресса, но современные устройства для этого громоздки и ненадёжны.

Поэтому учёные решили создать электронную татуировку для ладоней. Она может успешно передавать данные в смарт-часы. Исследователи использовали змеевидную ленту, состоящую из двух слоёв графена и золота, частично перекрывающихся друг другом. Она гибкая и не ломается при движении руками.

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