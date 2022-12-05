Придуманы татуировки, которые покажут уровень стресса

Учёные создали электронную татуировку на основе графена, которая прикрепляется к ладони и может определять, находитесь ли в состоянии стресса. Тату почти невидима и соединяется со смарт-часами.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Наши ладони многое говорят о нашем эмоциональном состоянии: могут, например, намокать , когда люди взволнованы или нервничают. Эта реакция используется для измерения эмоционального стресса, но современные устройства для этого громоздки и ненадёжны.