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1 час назад

Неврологи предложили новый метод восстановления спинного мозга

Газета.Ru

Неврологи из Университета Лимерика в Ирландии представили новый метод восстановления тканей спинного мозга, которые были повреждены в результате полученной травмы, с помощью наночастиц полимера PEDOT (NP). Работа ученых опубликована в журнале Biomaterials Research.

Неврологи предложили новый метод восстановления спинного мозга
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Наночастицы представляют собой электропроводящий гибридный биоматериал, который запускает рост стволовых клеток в местах повреждений спинного мозга. Эксперименты, проведенные на лабораторных мышах, показали, что разработанный учеными метод эффективен.

Исследователи намерены усовершенствовать метод для лучшей стимуляции нейронов спинного мозга, далее ему предстоят клинические испытания, после которых метод можно будет использовать в практике.

По словам ученых, они использовали накопленные ранее наработки в области биоинженерии и решили проблему бионесовместимости полимеров.

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