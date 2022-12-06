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4 часа назад

Громкая музыка помогает при лечении опухолей мозга

Мир24иещё 1

Ученые Саратовского госуниверситета (СГУ) доказали, что прослушивание громкой музыки улучшает эффективность лекарств при борьбе с опухолями мозга, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Громкая музыка помогает при лечении опухолей мозга
Фото: Мир24Мир24

«Саратовские ученые первыми в мире выяснили, что громкая музыка способствует открытию защитного барьера в нормальных сосудах головного мозга и ускоряет лимфодренаж тканей», – заявили в СГУ.

Отмечается, что медикаментозное лечение патологий мозга нередко является неэффективным. Препараты не могут проникнуть в мозг из-за гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) между кровеносной и центральной нервной системами, который состоит из белков плотных контактов. Прослушивание музыки на большой громкости повышает проницаемость данного барьера.

Эксперименты показали высокую выживаемость грызунов с глиобластомой, которые подвергались воздействию громкой музыки. Открытие гематоэнцефалического барьера помогло лекарству бевацизумаб лучше распределяться в жидкостях мозга. В результате чего опухоль перестает развиваться.

По словам заведующей кафедрой физиологии человека и животных биологического факультета СГУ Оксаны Семячкиной-Глушковской, главная проблема лечения онкозаболеваний – миграция опухолевых клеток по здоровым сосудам, где гематоэнцефалический барьер еще закрыт. Во время проведения операции врач не видит, куда «убежала» опухоль. В 85% случаев удаления новообразования через два года пациент возвращается к врачу с той же проблемой.

«Преимущество использования в терапии громкой музыки в том, что она открывает барьер везде, и лекарство может свободно проникнуть в уязвимые для диагностики места миграции опухоли», – подчеркнула Семячкина-Глушковская.

Специалисты планируют продолжить изучать влияние музыки на гематоэнцефалический барьер при доставке препаратов для борьбы с болезнями Паркинсона и Альцгеймера.

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