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32 минуты назад

Австралийские ученые нашли связь между мигренью и гормонами

runews24.ruиещё 1

Ученые нашли связь между мигренью и гормонами. Так, согласно исследованию, проведенному профессором Университета Гриффита Лин Гриффитс, наиболее вероятной причиной, которая вызывает мигрени, являются эстроген и прогестерон.

Австралийские ученые нашли связь между мигренью и гормонами
Фото: runews24.rurunews24.ru

Работа австралийского ученого опубликована в издании «Medicine and Science».

Кроме того, ученый считает, что мигрень может возникнуть на фоне беременности или менопаузы. Гриффита Лин Гриффитс считает, что этот факт также подтверждает теорию о влиянии эстрогена и прогестерона. Как отмечает ученый, «менструальная мигрень» - это известное состояние, которое вызвано менструальным циклом.

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