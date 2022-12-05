Австралийские ученые нашли связь между мигренью и гормонами

Ученые нашли связь между мигренью и гормонами. Так, согласно исследованию, проведенному профессором Университета Гриффита Лин Гриффитс, наиболее вероятной причиной, которая вызывает мигрени, являются эстроген и прогестерон.

Кроме того, ученый считает, что мигрень может возникнуть на фоне беременности или менопаузы. Гриффита Лин Гриффитс считает, что этот факт также подтверждает теорию о влиянии эстрогена и прогестерона. Как отмечает ученый, «менструальная мигрень» - это известное состояние, которое вызвано менструальным циклом.