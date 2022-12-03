Найдено средство от побочных эффектов химиотерапии цисплатином

Ученые из Мичиганского государственного университета обнаружили уже одобренное лекарство, способное уменьшить побочные эффекты цисплатина, широко используемого средства для лечения рака. Исследование опубликовано в Journal of Clinical Investigation.

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С момента своего открытия учеными Мичиганского университета в 1965 году цисплатин стал золотым стандартом, с которым сравниваются все методы лечения рака. В настоящее время цисплатин используется для лечения рака яичек, яичников, мочевого пузыря, легких, желудка, головы и шеи. Хотя препарат оказался эффективным химиотерапевтическим препаратом, побочные эффекты лечения (включая боль в конечностях и почечную недостаточность) могут быть изнурительными и привести к прекращению лечения. В настоящее время не существует препаратов, уменьшающих эти побочные эффекты.

Авторы обнаружили, что истрадефиллин, уже одобренный препарат, используемый для лечения болезни Паркинсона, может уменьшить побочные эффекты цисплатина, не влияя при этом его способность бороться с раком.

Точное взаимодействие между истрадефиллином и цисплатином еще предстоит определить. На данный момент известно, что истрадефиллин блокирует действие аденозина, который в больших количествах выделяют уничтожаемые цисплатином раковые клетки.