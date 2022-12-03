В России нашли способ применять пробиотики иначе

Ученые из Мордовии разработали способ доставки полезных бактерий в организм человека при помощи гелевых сферических частиц на основе природных компонентов, сообщает ТАСС со ссылкой на ректора Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева Дмитрия Глушко.
По его словам, преимущество разработки заключается в эффективности доставки пробиотика в организм животного или человека, а также в дополнительном обогащении органическим йодом и ценным полисахаридом – фукоиданом.
Глушко также добавил, что представленные ранее способы получения микрокапсул с включенными микроорганизмами обладали несколькими недостатками. Процесс занимал длительное время, а также было необходимо использовать сложное оборудование.
На изготовление капсул по новой формуле требуется всего две – пять минут. Процесс изготовления состоит из нескольких этапов. Сначала пробиотические культуры смешивают с полисахаридной смесью и модифиланом, затем из массы формируют сферические частицы в растворе отвердителя при интенсивном перемешивании, далее частицы отделяют от раствора и фасуют.