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2 часа назад

Новый способ доставки полезных бактерий в организм человека разработали в России

Мир24

Ученые из Мордовии разработали способ доставки полезных бактерий в организм человека при помощи гелевых сферических частиц на основе природных компонентов, сообщает ТАСС со ссылкой на ректора Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева Дмитрия Глушко.

В России нашли способ применять пробиотики иначе
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По его словам, преимущество разработки заключается в эффективности доставки пробиотика в организм животного или человека, а также в дополнительном обогащении органическим йодом и ценным полисахаридом – фукоиданом.

Глушко также добавил, что представленные ранее способы получения микрокапсул с включенными микроорганизмами обладали несколькими недостатками. Процесс занимал длительное время, а также было необходимо использовать сложное оборудование.

На изготовление капсул по новой формуле требуется всего две – пять минут. Процесс изготовления состоит из нескольких этапов. Сначала пробиотические культуры смешивают с полисахаридной смесью и модифиланом, затем из массы формируют сферические частицы в растворе отвердителя при интенсивном перемешивании, далее частицы отделяют от раствора и фасуют.

Наука,Дмитрий Глушко,
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