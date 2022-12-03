В России нашли способ применять пробиотики иначе

Ученые из Мордовии разработали способ доставки полезных бактерий в организм человека при помощи гелевых сферических частиц на основе природных компонентов, сообщает ТАСС со ссылкой на ректора Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева Дмитрия Глушко.

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По его словам, преимущество разработки заключается в эффективности доставки пробиотика в организм животного или человека, а также в дополнительном обогащении органическим йодом и ценным полисахаридом – фукоиданом.

Глушко также добавил, что представленные ранее способы получения микрокапсул с включенными микроорганизмами обладали несколькими недостатками. Процесс занимал длительное время, а также было необходимо использовать сложное оборудование.