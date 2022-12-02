Подтверждено влияние кишечных бактерий на риск развития Паркинсона

Ученые из Алабамского Университета в Бирмингеме подтвердили, что кишечный дисбиоз часто встречается у пациентов с болезнью Паркинсона. Исследование опубликовано в журнаое Nature Communications.

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Болезнь Паркинсона, по прогнозам, к 2030 году затронет почти девять миллионов человек. Известно несколько механизмов, связанных с ее возникновением. Хотя болезнь рассмаривается как двигательное расстройство, она поражает несколько систем организма, причем самым ранним сигналом часто бывает склонность к запорам, которая развиваестя за десятилетия до появления двигательных симптомов. В исследовании приняли участие 490 пациентов с болезнью Паркинсона и 234 здоровых участника без неврологических заболеваний.

Средний возраст участников составил 66 лет, а 90% были старше 50 лет. Участники страдали от множественных проблем с кишечником, причем запоры в шесть раз чаще встречались в группе пациентов с болезнью Паркинсона, а дискомфорт в кишечнике — в три раза чаще. Потребление алкоголя и пищи в этой группе было ниже на 40%. Больные также в четыре раза чаще использовали слабительные и в два раза чаще использовали антидепрессанты и средства от бессонницы. Интересно, что пациенты с болезнью Паркинсона на 40% реже использовали пробиотики. Несмотря на это, общие пробиотические виды Lactobacillus и Bifidobacterium были более распространены у пациентов с болезнью Паркинсона, чем у здоровых людей.