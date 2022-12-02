Как синдром раздраженного кишечника связан с гравитацией

Доктор медицинских наук, профессор Калифорнийского университета Бреннан Шпигель выдвинул новую гипотезу появления синдрома раздраженного кишечника. Его исследование было представлено в журнале The American Journal of Gastroenterology.

Научные специалисты до сих пор не знают достоверных причин появления синдрома раздраженного кишечника, от которого страдают приблизительно 10 процентов человек во всем мире. Часто данный диагноз ставят, когда исключаются остальные заболевания. Как считают авторы исследования, причиной недуга может быть непереносимость организмом силы притяжения нашей планеты.

Нервная система кишечника чувствительна к гравитации, подчеркнул специалист, поэтому на американских горках люди часто чувствуют «бабочек в животе».

«Когда мы падаем, наша диафрагма как бы придавливает кишечник, нервы в кишечнике действуют подобно древнему детектору перегрузки, который предупреждает нас о таком опасном падении. Когда восприятие гравитации организмом нарушается, и кишечник становится слишком чувствительным, то человек начинается страдать от ряда симптомов», — прокомментировал ученый.

Синдром раздраженного кишечника подразумевает такие симптомы, как боль в пояснице, головная боль, головокружение и продолжительное учащение пульса после смены положения тела с горизонтального на вертикальное.