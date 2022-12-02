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1 час назад

Ученые обнаружили опасный «зомби-вирус» во льдах Сибири

Super.ru

Не кажется ли вам, что миру слишком давно не угрожала смертельная опасность? Если да, получите и распишитесь: из-за изменения климата в тающих льдах обнаружился опасный вирус. Информацией о новой угрозе поделилось издание The Washington Post. Оказывается, глобальное потепление привело к таянию вечной мерзлоты и на поверхность начали выбираться вирусы, скрытые во льдах тысячи лет.

Ученые обнаружили опасный «зомби-вирус» во льдах Сибири
Фото: Super.ruSuper.ru

Так, российские, французские и немецкие ученые обнаружили на территории России, в Сибири, «зомби-вирус», который был закупорен в замерзшем озере 48 500 тысяч лет! Пока что прогнозы утешают: заболевание опасно только для амеб. Но даже исследователи не берутся утверждать, что в вечной мерзлоте не найдется чего-нибудь опасного уже для человечества.

«В природе есть большая естественная «морозильная камера» — сибирская вечная мерзлота, которая нас немного беспокоит. Особенно если учитывать факт того, что многие патогены замерзают внутри животных или людей», — объяснил волнение ученых вирусолог.

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