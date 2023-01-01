Ученые выяснили, почему тянет на сладкое на самом деле

"А есть что-нибудь сладенькое?", - скорее всего вечерами вы задаетесь этим вопросом. Зачастую мы хотим съесть что-то сладкое после еды, для закуски к чаю или кофе, перед сном или на прогулке. У кого-то тяга к сладкому буквально становится зависимостью, приводит к лешему весу или становится пусковым механизмом к развитию диабета. Но почему на самом деле люди так любят сладкое? "Рамблер" разбирался в этом вопросе.

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Бывало ли такое, что вы идете за одним печеньем, но потом обнаруживаете, что возвращаетесь за еще одним, и, прежде чем вы поймете что происходит, упаковка уже закончится. При этом казалось, что с самого начала голодным вы не были.

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Печенье и другие десерты являются примерами так называемой «вкусной еды» — пищи, потребляемой для гедонистического удовольствия, а не просто из-за голода или потребности в питании. Не только люди наслаждаются таким гедонизмом: мыши тоже любят есть десерт. Даже когда они только что поели, они все равно будут потреблять сладкие закуски, если они есть.

Новое исследование ученых Калифорнийского технологического института показывает, что отсутствие определенных кишечных бактерий заставляет мышей переедать вкусную пищу: мыши с микробиотой, нарушенной пероральными антибиотиками, потребляли на 50 процентов больше сахарных гранул в течение двух часов, чем мыши с кишечными бактериями.

Когда их микробиота была восстановлена с помощью фекальных трансплантатов, мыши вернулись к нормальному пищевому поведению.

Кроме того, не все бактерии в кишечнике способны подавлять гедонистическое питание, но определенные виды, по-видимому, изменяют поведение.

Такое переедание относится только к вкусным продуктам; мыши с кишечной микробиотой или без нее по-прежнему потребляют одинаковый объем своего обычного рациона. Полученные данные показывают, что микробиота кишечника оказывает важное влияние на поведение и что этими процессами можно управлять.

Исследование проводилось под руководством аспиранта Джеймса Оуси в лаборатории профессора Саркиса Мазманяна. Отчет об исследовании появился в журнале Current Biology 29 ноября.

"Было показано, что кишечный микробиом влияет на многие виды поведения и болезненные состояния на моделях мышей, от общительности и стресса до болезни Паркинсона.

Открытие того, что пищевое поведение, обусловленное мотивацией, зависит от состава микробиома кишечника, имеет значение не только для ожирения, диабета и других метаболических состояний, но, возможно, и для чрезмерного употребления алкоголя, никотина или запрещенных веществ, которые приносят удовольствие ", — говорит Мазманян.

Чтобы изучить, как микробиота кишечника влияет на пищевое поведение, Оуси в течение четырех недель давал группе мышей антибиотики, уничтожающие кишечные бактерии. Затем он сравнил их пищевое поведение с нормальными мышами со здоровой микробиотой кишечника. Обе группы съели примерно одинаковое количество стандартной мышиной еды.

Но настоящая разница заключалась в том, сколько вкусной или похожей на десерт пищи съедали мыши. Когда им давали гранулы с высоким содержанием сахарозы, мыши, получавшие антибиотики, съедали на 50 процентов больше гранул в течение двух часов и ели более большими порциями, чем их здоровые сородичи.

Важно отметить, что это переедание на самом деле обратимо: исследователи могут вернуть мышей к нормальному пищевому поведению, просто восстановив микробиоту мыши с помощью фекальной трансплантации. Восстановленные мыши по-прежнему потребляли сахар, когда он был доступен, но не проявляли такой тяги к перееданию.

Микробиота кишечника содержит сотни видов бактерий, и ученые предполагали, что некоторые из них больше других влияют на переедание.

"Чтобы выяснить, какие именно микробы могут быть задействованы, я давал разным группам мышей разные антибиотики по отдельности.

Разные антибиотики нацелены на разные бактерии. Я наблюдал, что мыши, которым давали ампициллин или ванкомицин, но не неомицин или метронидазол, потребляли больше этих гранул с высоким содержанием сахарозы по сравнению с контрольной группой. который чувствителен либо к ампициллину, либо к ванкомицину, который отвечает за контроль нормальной реакции на очень вкусную пищу", — объясняет Оузи.

Затем команда определила, что повышенный уровень бактерий из семейства S24-7 (тип бактерий, характерных для лабораторных мышей) и из рода Lactobacillus был связан с уменьшением чрезмерного потребления. Когда эти виды бактерий давали мышам, получавшим антибиотики, гедонистическое питание подавлялось.

Хотя исследование делает только выводы о микробиоте мышей, оно открывает новые направления исследований для понимания того, как и почему мы так тянемся к сладкому и зачастую переедаем.

"Я думаю, было бы очень интересно узнать, проявляются ли у людей, получающих пероральные антибиотики, различия в схемах питания и выборе диеты, и могут ли эти вещи быть связаны с микробиотой кишечника.