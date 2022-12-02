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1 час назад

Ученые нашли вещество, которое омолаживает жировую ткань и способствует похудению

Газета.Ru

Инженеры из Колумбийского университета создали вещество с наночастицами, которое помогает бороться с ожирением. Работа ученых опубликована в журнале Nature Nanotechnology.

Найдено вещество, которое поможет бороться с ожирением
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Основной задачей жировой клетки является создание запаса энергии в виде липидов, которые потом тратятся. Старые жировые клетки задерживают обмен липидов, из-за чего происходит накопление жира в организме.

Ученые использовали вещество PAMAM-G3. Оно относится к классу дендримеров — это наночастицы с уникальными характеристиками, которые используют в масс-спектрометрии, электронной и атомной спектроскопии, ультрафильтрации. Такие молекулы могут менять массу, форму и жесткость, это сопровождается изменением физико-химических свойств. За счет этого с помощью PAMAM-G3 можно влияет на клетки и ткань живого организма.

Внеклеточный матрикс — расположенная между клетками белковая «сеть» — старой жировой ткани содержит большое количество отрицательно заряженных ионов. Исследователи предположили, что, если ввести PAMAM-G3 в организм, то за счет его положительного заряда клетки можно обновить. Это подтвердили эксперименты на мышах.

«Мы использовали катионный заряд для омоложения жировых клеток мышей с ожирением. Это способствует рождению новых жировых клеток. Они часто встречаются у спортсменов, и от них гораздо легче избавиться. Омоложение происходит за счет того, что материал препятствует накоплению нездоровых липидов, что и является причиной ожирения. В итоге мыши похудели», – отметили ученые.

По словам команды, вещество можно использовать для лечения ожирения у многих людей.

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