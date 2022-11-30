В мозге человека обнаружили множество "молчащих" синапсов

Ученые из Массачусетского технологического института обнаружили, что мозг взрослого человека содержит миллионы "молчащих" синапсов — незрелых связей между нейронами, которые остаются неактивными до определенного события. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Нервные клетки имеют дендриты — отростки, принимающие сигналы с помощью особых структур — синапсов. На поверхности дендритов имеются рецепторы, которые реагируют на нейротрансмиттеры (например, глутамат) — сигнальные молекулы, которыми обмениваются нервные клетки. Ученые пометили эти рецепторы с помощью сложного метода, в результат получив изображения с очень высоким разрешением. На них они обнаружили множество филоподий — нитевидных отростков, отходящих от дендритов.

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Авторы показали, что филоподии и являются молчащими синапсами. Они обнаружили, что филоподии имеют рецепторы NMDA, но не рецепторы AMPA. Типичный активный синапс имеет оба этих типа рецепторов, которые связывают нейротрансмиттер глутамат. При отсутствии AMPA-рецепторов синапсы не могут проводить электрический ток, почему и называются "молчащими". Авторы также продемонстрировали, что могут заставить активные синапсы "замолчать" или "заговорить", причем активировать их было значительно проще. Это может быть связано с существованием в мозге особого механизма защиты от перезаписывания воспоминаний.

Полученные данные подтверждают ранее предложенную теорию, согласно которой мозг взрослого человека имеет высокопластичные и стабильные синапсы. Первые можно задействовать для формирования новых воспоминаний, а вторые используются для хранения старых воспоминаний. Ученые планируют изучить, связаны ли количество и функция этих синапсов со старением и нейродегенеративными заболеваниями.