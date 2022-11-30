Как конкретно алкоголь воздействует на ваше тело: минута за минутой

Задумывались ли вы, что происходит в вашем организме, когда вы пьёте алкоголь? Об этом рассказал ведущий YouTube-канала The Infographics Show.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Итак, вы сделали первый глоток спиртного напитка. В ближайшие несколько часов в вашем организме будет происходить множество химических реакций.

Видео дня

Спустя 1 минуту алкоголь потечёт по горлу в ваш желудок. То, что произойдёт дальше, зависеть будет от того, что вы ели и какой у вас организм. Если вы ели совсем недавно, то алкоголь будет медленнее распространяться по организму, поскольку часть напитка будет поглощена пищей, которая переваривается в желудке.

Спустя 3 минуты всё больше алкоголя начинает попадать в вашу кровь и проникать в клетки по всему телу. Правда, на этом этапе вы вряд ли ощутите воздействие спиртного.

Удивительно, но алкогольные напитки с содержанием спирта 20-30 % усваиваются организмом быстрее, чем более крепкие напитки. То есть если вы выпьете бокал портвейна, то опьянеете быстрее, чем от того же количества виски.

Через 5 минут вы начнёте ощущать воздействие алкоголя на ваше тело. Если вы при этом смешивали его с газировкой, то усваиваться он будет ещё быстрее. В вашем теле начинают происходить химические реакции. Они повлияют на ваши чувства, настроение, умение балансировать.

Через 10 минут алкоголь начинает воздействовать на кровеносные сосуды. Они расширяются, поэтому ваша кожа краснеет. Также вам становится теплее, поскольку алкоголь считается сосудорасширяющим средством.

Известно, что женский организм на употребление алкоголя реагирует немного по-другому по сравнению с мужским. У среднестатистической женщины в организме в принципе находится меньше воды, при помощи которой разбавляется алкоголь, всасывающийся в кровь. В итоге у женщин концентрация алкоголя в крови быстрее становится высокой. Кроме того, женский организм в среднем производит меньше, чем мужской, специальных ферментов, расщепляющих этанол.

Спустя 15 минут после употребления алкоголя у вас повышается настроение. Это связано с тем, что алкоголь спровоцировал производство дофамина и серотонина. В то же время спиртное подавляет области мозга, отвечающие за речь, зрение и координацию.

Спустя 20 минут после приёма алкоголя печень уже начинает перерабатывать его. В среднем она может метаболизировать примерно 30 мл алкоголя в час. Кроме того, от около 8 % выпитого алкоголя человек избавляется через дыхание (выдыхая его).

Через 25 минут вы заметите, что у вас немного покраснели щёки и начались небольшие когнитивные нарушения. Также вы, скорее всего, захотите в туалет и будете посещать его чаще, чем обычно, из-за активной работы почек. Это может привести и к обезвоживанию. По этой причине рекомендуется запивать алкогольный напиток водой.

Спустя 30 минут печень всё так же будет работать активнее, чем обычно. Если ваша печень не справится с переработкой алкоголя, то это приведёт к отравлению.

Изменения в это время происходят и в мозге. Сначала вы чувствуете себя хорошо, но это лишь иллюзия: на самом деле клетки вашего мозга повреждаются.

Спустя 45 минут ваше состояние будет зависеть от того, сколько вы выпили. Если это несколько порций залпом, то алкоголя в крови будет очень много, а если вы потягивали напиток время от времени, то уровень алкоголя в крови будет довольно низким. Уровень алкоголя в крови определяет, насколько большой ущерб вашему мозгу будет нанесён.

Самый первый этап опьянения включает такие признаки, как небольшое изменение мышления и скорости реакции. На второй стадии вы будете ощущать эйфорию, расслабленность и уверенность в себе. На следующей стадии у вас ухудшится зрение, вы можете также начать принимать необдуманные решения, а реакция ваша сильно замедлится. На этом этапе вы можете также ощущать тошноту. Но когда алкоголя в крови становится от 0,18 до 0,3 промилле, то многие области вашего мозга уже с трудом функционируют. Кроме того, у вас в этом случае нарушится координация, вы можете на некоторое время потерять сознание или потерять память. Если алкоголя в крови будет более 0,25 промилле, то это подвергнет вас опасности отравления им. А при 0,35 промилле в крови вы можете впасть в кому и даже умереть.

Спустя 60 минут ваш организм будет активно работать, чтобы избавиться от алкоголя. На переработку ликёра уйдёт час, пива - два часа, а вина - три часа.

Через три часа, когда вы придёте домой, вы поймёте, что не можете заснуть. К тому же у вас будет кружиться голова и вас будет тошнить. Всё дело в том, что алкоголь мешает мозгу переходить от бодрствования к сну.