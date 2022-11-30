Ученые обнаружили пользу яиц в развитии мозга

Учёные Медицинского центра Маастрихтского университета в Нидерландах выяснили пользу яичного белка в улучшении когнитивных функций мозга.

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Для эксперимента были приглашены 79 человек от 18 до 75 лет с метаболическим синдромом.

Испытуемых просили отказаться от любой интенсивной физической активности или употребления алкоголя за два дня до каждого измерения.

Одной группе давали компонент из яичного белка, другая получала плацебо.

Позже был проведен ряд исследований на психомоторную бдительность и реакцию.

Выяснилось, что гидролизат компонента яичного белка NWT-03 помог ускорить время реакции добровольцев. Он также замедляет снижение когнитивных функций в течение 5 лет.

Они отвечают за рациональное познание мира и помогают нам сознательно взаимодействовать с реальностью. К когнитивным функциям относится память, речь, восприятие и интеллект.

Учёные отметили, что гидролизат яичного белка NWT-03 показал свой потенциал для улучшения когнитивных функций у мужчин и женщин с метаболическим синдромом, особенно в области исполнительной функции.