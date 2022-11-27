Ученые выявили необычную связь между зубами и эволюцией человека

Испанские палеобиологи пришли к выводу, что самым точным источником информации о предках человека могут послужить его зубы. Об этом пишет издание Involta Technologies, ссылаясь на публикацию Science Alert.

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Формирование зубов начинается примерно с шестой недели беременности и до второго триместра развиваются их затвердевший внешний слой. Ученые пришли к выводу, что в растущих слоях зубов может храниться информация об истории жизни, начиная от прекращения кормления материнским молоком до периода половой зрелости.

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«Зубные останки являются наиболее распространёнными частями в летописи окаменелостей», — пояснил Лесли Глуско, работающий палеобиологом в Испанском национальном исследовательском центре эволюции человека (CENIEH).

Ранее проведенные исследования группой палеобиологов, которые изучали обезьян, показали, что замедление роста нерожденного животного вызвано отсутствующим процессом развития третьего моляра. Это послужило для Глуско, а также палеоантрополога из Университета Западного Вашингтона Тесла Монсон и его коллег поводом для проведения измерения соотношения между длиной третьего и первого моляра у современных видов приматов для определения относительных размеров этих зубов.

Исследователи выяснили, что в пренатальном росте, размерах головы и относительном размере моляров действительно наблюдается развитие по одной схеме у всех приматов. Таким образом, ученые воспользовались этим установленным образцом, чтобы получить возможность углубиться в эволюционную историю человека путем проведения анализа окаменелостей 13 видов гоминидов, а это охватывает т период от 6 миллионов до 12 тысяч лет назад.

Черепные и зубные останки свидетельствуют о том, в течение последних 6 миллионов лет произошло увеличение темпов внутриутробного развития. В комплексе с окаменелыми останками таза и головы данные находки являются подтверждением теории относительно того, что длительный период беременности, который характерен для человека, возник от нескольких сотен тысяч до миллиона лет назад.

Когда приматы превратились в прямоходящих, пренатальное развитие стало более похожим на ныне живущих обезьян. Но в процессе эволюции Homo erectus около 2,5 лет назад произошёл некий сдвиг, который оказал влияние на анатомию их таза.

«Изменение анатомии таза, внутричерепного объёма и прогнозируемой пренатальной скорости роста — всё это обеспечивает независимые линии доказательств, которые поддерживают человеческую беременность и рождение, эволюционировавшие в плейстоцене у более поздних видов Homo, до появления Homo sapiens», — рассказали члены команды палеоантропологов.

За счет усложнения орудий охоты, вероятно, произошло изменение размера мозга древних предков человека, что давало возможность конкурировать за ресурсы особям между собой.