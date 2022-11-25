Как наушники и громкие концерты влияют на слух: исследование

Миллиард молодых людей во всем мире рискует потерять слух из-за прослушивания музыки в наушниках и посещения мероприятий с громкой музыкой. Об этом говорится в исследовании специалистов Медицинского университета Южной Каролины в США, сообщает Medical Xpress.

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Ученые проанализировали данные 33 научных статей на английском, испанском, французском и русском языках за последние 20 лет. В общей сложности эти материалы охватили более 19 тыс. участников в возрасте от 12 до 34 лет.

Выяснилось, что 24% молодых людей прибегали к небезопасным методам прослушивания музыки в наушниках со смартфонов и других видов устройств, а 48% посещали шумные ночные клубы и концерты с громкой музыкой.

Объединив данные, ученые заключили, что от 670 млн до 1,35 млрд молодых людей рискуют потерять слух. Широкий диапазон прогноза объясняется тем, что многие люди любят как слушать музыку в наушниках на избыточной громкости и проводить время на шумных мероприятиях.

Эксперты рекомендуют позаботиться о своем здоровье и избегать воздействия громкого звука. При использовании наушников это можно сделать с помощью приложений, которые не позволяют уровню громкости превышать определенный порог. А на концерты стоит брать с собой беруши и по возможности не стоять перед динамиками.