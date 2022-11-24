Создан пластырь, который заживляет раны с помощью ударов тока

Ученые из Стэнфордского университета создали смарт-пластырь для заживления хронических ран при помощи электростимуляции. Работа исследователей опубликована в журнале Nature Biotechnology.

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Хронической принято считать рану, существующую более четырех недель без признаков активного заживления. Их наличие может приводить к возникновению тревожности и депрессии у пациентов, а в некоторых случаях такие раны даже опасны для жизни.

По словам специалистов, эффективных методов борьбы с хроническими ранами крайне мало. Поэтому ученые разработали беспроводной «умный» пластырь, который способствует более быстрому заживлению ран.

Устройство состоит из гидрогелевого пластыря с установленной на нем беспроводной схемой с электростимулятором и датчиком температуры для контроля прогрессирования заживления ран.

С помощью ударов тока устройство заставляет клетки делиться активнее и способствует притоку крови в место раны, что ускоряет регенерацию. Если рана не зажила или в ней была обнаружена инфекция, которая характеризуется повышением температуры, датчики сообщают о необходимости усилить электростимуляцию. Управляется устройство со смартфона.