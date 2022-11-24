Найден способ восстановить внимание и память после 50 лет

В наши дни видеоигры чаще всего критикуют. Однако ученые-нейробиологи из Калифорнийского университета открыли полезное свойство этого виртуального развлечения для мужчин и женщин старше 50 лет. Результаты их экспериментов и эмпирические выводы появились на страницах журнала npj Aging.

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Прежде чем собрать группу добровольцев, ученые занялись разработкой специальной игры с технологией захвата движения, задания которой подразумевали бы тренировку когнитивных способностей. Когда видеоигра увидела свет, к участию в эксперименте пригласили 49 мужчин и женщин пожилого возраста (в среднем 68 лет). Их разбили на две группы.

Первая группа добровольцев в течение двух месяцев тренировалась с помощью разработанной учеными игры. Второй же предложили использовать простые приложения с той же целью – поддержание когнитивных способностей “в тонусе”. Затем нейробиологи с помощью тестов оценили уровень памяти и внимания участников эксперимента. Год спустя тест повторили.

Когда год спустя тест повторили и сравнили с первыми результатами, ученые обнаружили: первая группа “прокачала” когнитивные способности и эффект сохранился через 12 месяцев после завершения эксперимента. Во второй группе такой тенденции обнаружено не было.

Ученые предполагают, что игры, сочетающие не только умственную, но и физическую активность помогают повысить пластичность нейронных систем. И тем самым благотворно повлиять на внимание и память пожилых людей.

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