Итоги конференции SFE Academy

12 ноября эксперты рекламной платформы Natiscope приняли участие во встрече SFE Academy «Современные инструменты маркетинга в фармацевтических компаниях».

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Топ-менеджеры рекламных платформ, бренд-менеджеры фармкомпаний и руководители маркетинговых и рекламных агентств обсудили самые актуальные инструменты работы в фармацевтическом маркетинге.

Наталья Рабчук, руководитель коммерческой службы рекламной платформы Natiscope, представила вниманию участников конференции доклад «Особенности работы с Единой системой учёта рекламы в интернете: маркировка, отчетность и ответственность».

Для каждого из участников рекламного рынка сегодня актуальны вопросы юридических и финансовых рисков для рекламодателей, а также особенности взаимодействия агентства и подрядчиков с рекламодателем в условиях нового законодательства по учету размещения рекламы в интернете, вступившего в силу с 1 сентября 2022 г.

Особый интерес в презентации у слушателей Н. Рабчук вызвал чек-лист «Контроль соблюдения обязанностей по разметке рекламы и передаче отчетов в ЕРИР» и примеры маркировки реальных размещений.

Ряд докладов был посвящен теме изменений медиаизмерений, работы с данными, новым технологиям изучения потребителей.

Представители рекламной платформы Natiscope благодарят организаторов мероприятия за возможность познакомиться с интересными кейсами и презентациями других участников:

Вячеслав Краснов «Что берём в 2023? Тренды и возможности для маркетинга»

Пётр Колесников «Точки роста при запуске disease awareness кампаний»

Елена Ковач, «Adherence to treatment глазами стратегического маркетинга»

Наталия Каширина, «Митигирование рисков и решение сложных вопросов в работе с KOL в современных условиях»

Полина Ладченко «Оценка результатов омниканальной коммуникации. Многофакторный анализ или simple-fast подход - а что выберете вы?»

Евгений Ванетик, «Животворящая коллаборация маркетинга и продаж в эпоху SHIVA-мира»

Дмитрий Гугунава «Свет изо рта: опыт позиционирования OTC-бренда»

Виктория Пантелеева «Игры рейтингов фармпрепаратов. Молчать или кричать!?»