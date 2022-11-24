Итоги конференции SFE Academy

12 ноября эксперты рекламной платформы Natiscope приняли участие во встрече SFE Academy «Современные инструменты маркетинга в фармацевтических компаниях».
Топ-менеджеры рекламных платформ, бренд-менеджеры фармкомпаний и руководители маркетинговых и рекламных агентств обсудили самые актуальные инструменты работы в фармацевтическом маркетинге.
Наталья Рабчук, руководитель коммерческой службы рекламной платформы Natiscope, представила вниманию участников конференции доклад «Особенности работы с Единой системой учёта рекламы в интернете: маркировка, отчетность и ответственность».
Для каждого из участников рекламного рынка сегодня актуальны вопросы юридических и финансовых рисков для рекламодателей, а также особенности взаимодействия агентства и подрядчиков с рекламодателем в условиях нового законодательства по учету размещения рекламы в интернете, вступившего в силу с 1 сентября 2022 г.
Особый интерес в презентации у слушателей Н. Рабчук вызвал чек-лист «Контроль соблюдения обязанностей по разметке рекламы и передаче отчетов в ЕРИР» и примеры маркировки реальных размещений.
Ряд докладов был посвящен теме изменений медиаизмерений, работы с данными, новым технологиям изучения потребителей.
Представители рекламной платформы Natiscope благодарят организаторов мероприятия за возможность познакомиться с интересными кейсами и презентациями других участников:
Проведение подобных встреч крайне важно для обмена опытом работы в сфере фармацевтического маркетинга в условиях меняющегося мира. С нетерпением ждем новых встреч!