Как парализованные люди управляют коляской силой мысли

Наука не стоит на месте, и год за годом ученым удается создавать вещи, которые еще недавно были чем-то из области фантастики. Взять хотя бы инвалидные кресла, которыми можно управлять силой мысли. Подробнее об этом невероятном изобретении – в материале "Рамблера".

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Инвалидную коляску, которой можно управлять одной лишь силой мысли, создали ученые из Техаса. Это изобретение предназначено для парализованных пациентов, которые не могут управлять инвалидным креслом иначе. После курса обучения некоторым добровольцем удалось достичь 98% точности, что является блестящим результатом. Об этом сообщает Study Finds.

Парализованные люди смогли контролировать направление коляски посредством мыслей о движении частей тела. К примеру, чтобы повернуть налево, они думали о руках, а чтобы повернуть направо, о ногах. Компьютер считывал нейронные сигналы добровольцев и превращал их в команды для коляски.

Поначалу испытуемым удавалось управлять коляской с точностью до 43-55%. Но после обучения показатели некоторых выросли до 98%. Важно отметить, что каждый доброволец тренировался трижды в неделю в течение 2-5 месяцев.