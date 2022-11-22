ВОЗ выявит самые опасные для человечества патогены

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разрабатывает новый список наиболее опасных патогенов, которые могут стать причиной будущих пандемий. Ученые рассмотрят свыше 25 семейств вирусов и бактерий, сообщает The Independent.

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Исследование позволит заранее определить потенциальные угрозы, проанализировать их и разработать профилактические меры, заявили в ВОЗ. Также оно позволит лучше изучить целые классы вирусов, а не только отдельные штаммы.

Предыдущий список опасных заболеваний был создан в 2017 году и дополнен в 2018-м. В него входят COVID-19, ближневосточный респираторный синдром (MERS) и тяжелый острый респираторный синдром (SARS), крымско-конголезская геморрагическая лихорадка, хенипавирусные заболевания, лихорадки Ласса, Нипах, Зика и Рифт-Валли, а также болезни, вызванные вирусами Эбола и Марбург. Исследователи также рассматривают «болезнь Х» – гипотетический патоген, способный вызвать глобальную вспышку заболеваемости.

Эксперты отмечают, что список опасных патогенов постоянно растет. Люди все глубже вторгаются в дикую природу. Это повышает риск распространения зоонозных вирусов – тех, которые циркулировали среди животных, но мутировали и научились поражать человека.