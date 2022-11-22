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3 часа назад

ВОЗ выявит самые опасные для человечества патогены

Мир24

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разрабатывает новый список наиболее опасных патогенов, которые могут стать причиной будущих пандемий. Ученые рассмотрят свыше 25 семейств вирусов и бактерий, сообщает The Independent.

ВОЗ выявит самые опасные для человечества патогены
Фото: unsplashunsplash

Исследование позволит заранее определить потенциальные угрозы, проанализировать их и разработать профилактические меры, заявили в ВОЗ. Также оно позволит лучше изучить целые классы вирусов, а не только отдельные штаммы.

Предыдущий список опасных заболеваний был создан в 2017 году и дополнен в 2018-м. В него входят COVID-19, ближневосточный респираторный синдром (MERS) и тяжелый острый респираторный синдром (SARS), крымско-конголезская геморрагическая лихорадка, хенипавирусные заболевания, лихорадки Ласса, Нипах, Зика и Рифт-Валли, а также болезни, вызванные вирусами Эбола и Марбург. Исследователи также рассматривают «болезнь Х» – гипотетический патоген, способный вызвать глобальную вспышку заболеваемости.

Эксперты отмечают, что список опасных патогенов постоянно растет. Люди все глубже вторгаются в дикую природу. Это повышает риск распространения зоонозных вирусов – тех, которые циркулировали среди животных, но мутировали и научились поражать человека.

Ожидается, что обновленный список будет представлен к апрелю 2023 года. На его основании ученые определят приоритетные направления для будущих научных исследований и медицинских экспериментов.

Наука,ВОЗ,
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