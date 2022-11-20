Ученые разработали вакцину против наркотической зависимости

Ученые из Хьюстонского университета разработали вакцину, которая блокирует попадание наркотика фентанила в мозг крыс, тем самым препятствуя развитию зависимости. Исследование опубликовано в журнале Pharmaceutics.

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В ходе исследования ученые давали крысам три дозы вакцины с интервалами в три недели. Другая группа животных получала плацебо. У вакцинированных крыс с течением времени рос уровень антител против фентанила.

Спустя шесть недель ученые подтвердили, что вакцина заблокировала обезболивающий эффект фентанила. Вскрытие показало, что вакцина снизила количество фентанила в головном мозге крыс. Исследователи не наблюдали каких-либо неблагоприятных побочных эффектов у иммунизированных крыс.

Синтетический опиоид фентанил примерно в 100 раз сильнее морфина. Врачи начали прописывать его от сильной боли с 1990-х годов, что привело к «опиоидной эпидемии» в Соединенных Штатах. Более 150 человек умирают от передозировки фентанила каждый день. Сейчас исследователи готовятся к испытаниям на людях. Вакцина может помочь не только предотвратить зависимость, но и избавиться от нее.