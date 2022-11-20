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3 часа назад

Ученые выявили связь между продолжительностью жизни и грамотностью

РИА "ФедералПресс"

Британские ученые провели исследование, результаты которого демонстрируют зависимость между безграмотностью людей и их продолжительностью жизни.

Ученые выявили связь между продолжительностью жизни и грамотностью
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Согласно результатам исследования, проведенного Национальным фондом грамотности, разница в продолжительности жизни между людьми, живущими в высокограмотных районах, таких как Северный Оксфорд, и жителями районов, где общий уровень грамотности низкий, таких как Стоктон, составляет 26 лет», – публикуют результаты исследований «Народные новости».

Считается, что отсутствие книг дома и безразличие к чтению со стороны родителей приводят к безграмотности детей в подростковом возрасте. Ребенок нуждается в окружении книгами с самого детства, так как они не только учат жить и красиво изъясняться, но и убивают чувство одиночества.

Функционально безграмотными людьми считаются те, кто не владеют чтением и письмом на уровне, необходимом для выполнения простейших общественных задач. Такими задачами являются чтение расписания электричек, электронной почты и ценников в магазине. В Великобритании проживает 9 млн людей такого уровня. На помощь этим гражданам британская экономика тратит 37 млрд фунтов стерлингов каждый год.

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