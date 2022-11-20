Ученые выявили связь между продолжительностью жизни и грамотностью

Британские ученые провели исследование, результаты которого демонстрируют зависимость между безграмотностью людей и их продолжительностью жизни.

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«Согласно результатам исследования, проведенного Национальным фондом грамотности, разница в продолжительности жизни между людьми, живущими в высокограмотных районах, таких как Северный Оксфорд, и жителями районов, где общий уровень грамотности низкий, таких как Стоктон, составляет 26 лет», – публикуют результаты исследований «Народные новости».

Считается, что отсутствие книг дома и безразличие к чтению со стороны родителей приводят к безграмотности детей в подростковом возрасте. Ребенок нуждается в окружении книгами с самого детства, так как они не только учат жить и красиво изъясняться, но и убивают чувство одиночества.