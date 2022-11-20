Ученые объяснили тяжесть кишечных инфекций «сговором» между бактериями

Ученые выяснили, что присутствие энтерококка в кишечнике приводит к более тяжелому протеканию инфекций, вызываемых патогенной бактерией Clostridioides difficile. Так, Enterococcus создает особые условия, в которых второй микроорганизм выделяет больше токсинов. Исследование опубликовано в журнале Nature.

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Clostridioides difficile — бактерия, вызывающая тяжелые кишечные заболевания, которые сопровождаются диареей, острыми болями и даже сепсисом — заражением крови. Эти инфекции трудно поддаются лечению, и даже в случае успешной борьбы с бактерией каждый шестой пациент уже в течение двух месяцев заражается ею повторно. Однако до сих пор ученые не знали, от чего зависит тяжесть заболеваний, вызываемых Clostridioides difficile.

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Ученые из Детской больницы Филадельфии обнаружили, что Enterococcus — устойчивая к антибиотикам условно-патогенная бактерия — таким образом изменяет и условия в кишечнике, что они становятся наиболее благоприятными для жизни Clostridioides difficile. Исследователи проанализировали образцы стула детей и взрослых, инфицированных Clostridioides difficile. Оказалось, что количество Enterococcus зачастую коррелирует с Clostridioides difficile. Более того, Enterococcus в процессе жизнедеятельности выделяет аминокислоту орнитин, которая увеличивает вирулентность Clostridioides difficile, стимулируя его выделять большие количества токсинов. Это и приводит к тяжелому течению заболевания у пациентов.

«Говоря о бактериальных инфекциях, мы часто думаем только о самом возбудителе, но другие бактерии, обитающие в кишечнике, могут иметь огромное влияние на протекание инфекции. Наше исследование показывает, что сочетание двух патогенных микроорганизмов — Enterococcus и Clostridioides difficile — больше, чем совпадение. Понимание существующей между ними взаимосвязи, а также других факторов, влияющих на клинические исходы инфекции Clostridioides difficile, необходимо для решения этой неотложной проблемы общественного здравоохранения», — объясняет Джозеф Закулар из Детской больнице Филадельфии.