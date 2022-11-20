Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
0° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
27 минут назад

Ученые объяснили тяжесть кишечных инфекций «сговором» между бактериями

InScience

Ученые выяснили, что присутствие энтерококка в кишечнике приводит к более тяжелому протеканию инфекций, вызываемых патогенной бактерией Clostridioides difficile. Так, Enterococcus создает особые условия, в которых второй микроорганизм выделяет больше токсинов. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Ученые объяснили тяжесть кишечных инфекций «сговором» между бактериями
Фото: InScienceInScience

Clostridioides difficile — бактерия, вызывающая тяжелые кишечные заболевания, которые сопровождаются диареей, острыми болями и даже сепсисом — заражением крови. Эти инфекции трудно поддаются лечению, и даже в случае успешной борьбы с бактерией каждый шестой пациент уже в течение двух месяцев заражается ею повторно. Однако до сих пор ученые не знали, от чего зависит тяжесть заболеваний, вызываемых Clostridioides difficile.

Видео дня

Ученые из Детской больницы Филадельфии обнаружили, что Enterococcus — устойчивая к антибиотикам условно-патогенная бактерия — таким образом изменяет и условия в кишечнике, что они становятся наиболее благоприятными для жизни Clostridioides difficile. Исследователи проанализировали образцы стула детей и взрослых, инфицированных Clostridioides difficile. Оказалось, что количество Enterococcus зачастую коррелирует с Clostridioides difficile. Более того, Enterococcus в процессе жизнедеятельности выделяет аминокислоту орнитин, которая увеличивает вирулентность Clostridioides difficile, стимулируя его выделять большие количества токсинов. Это и приводит к тяжелому течению заболевания у пациентов.

«Говоря о бактериальных инфекциях, мы часто думаем только о самом возбудителе, но другие бактерии, обитающие в кишечнике, могут иметь огромное влияние на протекание инфекции. Наше исследование показывает, что сочетание двух патогенных микроорганизмов — Enterococcus и Clostridioides difficile — больше, чем совпадение. Понимание существующей между ними взаимосвязи, а также других факторов, влияющих на клинические исходы инфекции Clostridioides difficile, необходимо для решения этой неотложной проблемы общественного здравоохранения», — объясняет Джозеф Закулар из Детской больнице Филадельфии.

В дальнейшем ученые планируют более детально исследовать, как Enterococcus изменяет баланс аминокислот в кишечнике, приводящих к увеличению вирулентности Clostridioides difficile.

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители