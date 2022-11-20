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3 часа назад

Учёные нашли способ борьбы с ожирением и диабетом посредством запахов

runews24.ru

В журнале Nature Metabolism опубликована работа, которая была сделана под руководством Тошиясу Сасаока.

Найден способ борьбы с ожирением и диабетом посредством запахов
Фото: runews24.rurunews24.ru

Ученые из Университета Тоямы пришли к выводу, что обоняние для многих животных важно не только для поиска пищи. Благодаря ему они также получают информацию об окружающей среде.

В частности, запах влияет на выработку пищевых ферментов, когда животное анализирует питательные свойства пищи.

Ученые взяли мышей и разделили их на две группы на сутки с разными условиями. Первую группу посадили в клетки с четырьмя пробирками, в которых был различный запах.

Вторую группу посадили в клетку без запахов, но с визуальной сиимуляцией. В итоге выяснилось, что вид пищи не сказывается на поведении животных, в отличие от запаха, особенно жирной пищи.

Установлено, что воздействие запаха знакомой пищи в течение 60 минут повышало уровень жирных кислот у грызунов. В крови мышей увеличивалось соотношение олеиновых жирных кислот, которые нужны для метаболического здоровья и предотвращения диабета второго типа.

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