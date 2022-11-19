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4 часа назад

Ученые из России выяснили, каких бактерий не хватает людям с депрессией

Мира Маркина

Ученые из Института общей генетики им. Н.И.Вавилова РАН выявили изменения в составе кишечных и желудочных бактерий у пациентов с депрессией, а также определили бактериальные вещества, недостаток которых может быть связан с развитием депрессивного расстройства. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Biomedicines.

Ученые выяснили, каких бактерий не хватает людям с депрессией
Фото: UnsplashUnsplash

Эксперты провели исследование в Центре психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского. В нем приняли участие 36 человек с большим депрессивным расстройством и 38 здоровых добровольцев.

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В ходе сравнительного анализа было установлено снижение содержания Faecalibacterium prausnitzii и Roseburia hominis кишечного происхождения, а также повышение содержания Escherichia coli и Ruthenibacterium lactatiformans в слизистой оболочке желудка у пациентов с депрессией.

При этом у пациентов наблюдалось снижение уровня бактериальных генов, кодирующих ферменты, участвующие в производстве аргинина, аспарагина, глутамата, глутамина, мелатонина, уксусной, масляной и конъюгированной линолевой кислот, а также спермидина.

Работа экспертов показала, что изменение микробиома ЖКТ может быть фактором, способствующим развитию депрессии. Таким образом, стимуляция роста полезных бактерий, подавление роста нежелательных бактерий, а также использование метаболитов полезных бактерий может быть перспективным вариантом лечения.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как связаны вегетарианство и депрессия.

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