Ученые выяснили, каких бактерий не хватает людям с депрессией

Ученые из Института общей генетики им. Н.И.Вавилова РАН выявили изменения в составе кишечных и желудочных бактерий у пациентов с депрессией, а также определили бактериальные вещества, недостаток которых может быть связан с развитием депрессивного расстройства. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Biomedicines.
Эксперты провели исследование в Центре психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского. В нем приняли участие 36 человек с большим депрессивным расстройством и 38 здоровых добровольцев.
В ходе сравнительного анализа было установлено снижение содержания Faecalibacterium prausnitzii и Roseburia hominis кишечного происхождения, а также повышение содержания Escherichia coli и Ruthenibacterium lactatiformans в слизистой оболочке желудка у пациентов с депрессией.
При этом у пациентов наблюдалось снижение уровня бактериальных генов, кодирующих ферменты, участвующие в производстве аргинина, аспарагина, глутамата, глутамина, мелатонина, уксусной, масляной и конъюгированной линолевой кислот, а также спермидина.
Работа экспертов показала, что изменение микробиома ЖКТ может быть фактором, способствующим развитию депрессии. Таким образом, стимуляция роста полезных бактерий, подавление роста нежелательных бактерий, а также использование метаболитов полезных бактерий может быть перспективным вариантом лечения.
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