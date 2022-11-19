Ученые выяснили, каких бактерий не хватает людям с депрессией

Ученые из Института общей генетики им. Н.И.Вавилова РАН выявили изменения в составе кишечных и желудочных бактерий у пациентов с депрессией, а также определили бактериальные вещества, недостаток которых может быть связан с развитием депрессивного расстройства. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Biomedicines.

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Эксперты провели исследование в Центре психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского. В нем приняли участие 36 человек с большим депрессивным расстройством и 38 здоровых добровольцев.

В ходе сравнительного анализа было установлено снижение содержания Faecalibacterium prausnitzii и Roseburia hominis кишечного происхождения, а также повышение содержания Escherichia coli и Ruthenibacterium lactatiformans в слизистой оболочке желудка у пациентов с депрессией.

При этом у пациентов наблюдалось снижение уровня бактериальных генов, кодирующих ферменты, участвующие в производстве аргинина, аспарагина, глутамата, глутамина, мелатонина, уксусной, масляной и конъюгированной линолевой кислот, а также спермидина.