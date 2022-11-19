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4 часа назад

Выявлена прямая связь между стрессом и появлением седины

FBM.ru

Научные специалисты HSCI раскрыли влияние стресса на пигменты волос человека. Об этом пишет издание «Медицина и наука». Согласно сведениям исследователей из Гарварда, появление седых волос имеет прямую связь с нервной системой — стресс способствует необратимому повреждению.

Выявлена прямая связь между стрессом и появлением седины
Фото: FBM.ruFBM.ru

«Понимание того, как наши ткани меняются под воздействием стресса, является первым важным шагом на пути к окончательному лечению, которое может остановить или обратить вспять пагубное воздействие стресса», — прокомментировали ученые.

Они обнаружили при стрессе чрезмерную активацию стволовых клеток, которую вызывает норадреналин, вырабатываемый симпатическими нервами. По этой причине все стволовые клетки трансформируются в клетки, вырабатывающие пигмент, преждевременно истощая резервуар.

«Всего через несколько дней все восстанавливающие пигмент стволовые клетки были потеряны. Как только они исчезают, вы больше не можете восстанавливать пигменты, ущерб необратим», — рассказал один из авторов научной работы.

Однако также эксперты узнали, что нейроны могут контролировать стволовые клетки, их работу и взаимодействие на клеточном и молекулярном уровнях, включая процесс, который приводит к возникновению седины. Это может послужить почвой для дальнейших исследований, которые помогут сократить или заблокировать разрушительное воздействие стресса.

Наука,Гарвардский университет,
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